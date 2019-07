Lo scorso 23 giugno un gravissimo incidente stradale si è verificato sulla SP 87 nei pressi del bivio per lo scalo ferroviario di Matrice. Un’auto, con a bordo cinque giovani, tutti poco più che ventenni, si era schianta contro un albero.

I cinque feriti furono trasportati tutti all’Ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso in gravi condizioni. Purtroppo, per una ragazza di 18 anni, che era a bordo di quell’auto non c’è stato nulla fare. La giovane di Bonfero è morta nonostante tutti i tentativi posti in essere dai medici per salvarle a vita. Troppi gravi le sue condizioni.