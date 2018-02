Anche in quest’ultima settimana, la Polizia di Stato ha attuato una incessante attività straordinaria di controllo del territorio, finalizzata alla prevenzione ed al contrasto di specifiche fenomenologie di criminalità diffusa e di illegalità che sono causa di notevole allarme sociale e preoccupazione nella popolazione.

I controlli attivati hanno interessato la città di Campobasso e la città di Termoli secondo una pianificata strategia volta a garantire una omogenea e costante presenza degli operatori della Polizia di Stato sia in ambito cittadino – presso i luoghi ritenuti più sensibili e a rischio – che lungo le arterie stradali di accesso ad entrambi i Comuni.

Il dispositivo, attuato con consolidata sinergia operativa attraverso l’azione congiunta degli uffici operativi della Questura e del Commissariato P.S. di Termoli (Squadra Mobile e Squadre Volanti), nonché di personale della Polizia Ferroviaria, si è avvalso anche della preziosa collaborazione di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara.

Nel medesimo contesto, particolare attenzione è stata rivolta al contrasto del fenomeno del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti, effettuando, con l’ausilio di un team cinofilo antidroga, perquisizioni e mirati controlli soprattutto in ambito ferroviario. Detti servizi hanno raggiunto l’apice nel pomeriggio di ieri, quando gli equipaggi hanno operato una “cinturazione” di Piazza Cuoco e della stazione ferroviaria e delle sue pertinenze.

La specifica attività di prevenzione ha prodotto i seguenti risultati:

posti di controllo effettuati nr. 46

esercizi pubblici controllati nr. 12

persone identificate nr. 612, delle quali nr. 38 soggetti pregiudicati

persone arrestate nr.1

persone denunciate nr.3

stranieri espulsi nr. 2

veicoli controllati nr. 871, dei quali nr. 412 con sistema Mercurio

infrazioni al C.d.S. rilevate nr. 4

droga sequestrata gr. 2,5 hashish

Nel dettaglio, personale della Squadra Mobile ha tratto in arresto, giovedì scorso, in esecuzione di ordine per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, S.S. di anni 40, residente in questo Capoluogo. L’uomo, condannato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti continuata e aggravata, dovrà scontare anni due di reclusione e la multa di 4.500 euro in regime di pena alternativa della detenzione domiciliare.

Le 2 denunce in stato di libertà effettuate sono invece frutto dell’attività sul territorio della Squadra Volante della Questura che nelle serate di giovedì e venerdì ha permesso di sorprendere alla guida dei loro veicoli altrettanti soggetti con tasso alcolemico superiore al consentito con conseguente segnalazione all’autorità giudiziaria ex art. 186 del Codice della Strada.

La Polizia Ferroviaria di Campobasso, nell’ambito dei consueti servizi di controllo, ha avuto modo di espletare anche attività proprie di polizia di prossimità rinvenendo in ambito ferroviario nel corso della settimana 1 carta di credito, 1 documento di identità e 1 telefono cellulare e provvedendo alla restituzione ai proprietari. Inoltre gli agenti della Polfer hanno denunciato in stato di libertà uno straniero di origine senegalese il quale, sorpreso da un capotreno sprovvisto del titolo di viaggio, aveva declinato delle false generalità.

La Divisione di Polizia Anticrimine ha emesso un provvedimento di foglio di via obbligatorio nei confronti di un pregiudicato per reati contro il patrimonio di origine pugliese, non residente in città e controllato in atteggiamento sospetto dalla Squadra Volante in contrada Colle delle Api.

Infine, l’Ufficio Immigrazione ha sottoposto ad espulsione dal territorio dello stato 2 cittadini stranieri, ovvero un cileno con precedenti per reati contro la persona e un algerino con segnalazioni per reati inerenti agli stupefacenti