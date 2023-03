Tre settimane alla presentazione delle liste per le elezioni comunali a Venafro e i giochi sono tutti dentro

L’incertezza regna massima, di sicurezze circolano poche e alla fine si prevede che tanti potenziali candidati

sindaci dovranno fare un passo indietro

I candidati sindaci per le elezioni comunali di Venafro del 27 e 28 maggio prossimi per il rinnovo della locale

assemblea amministrativa sono notoriamente tanti (forse troppi …) ed alla fine, è opinione ricorrente in

città, qualcuno dovrà giocoforza fare un passo indietro e rinunciare, non trovando i sedici nominativi con

cui completare la propria lista dei candidati da proporre all’elettorato venafrano. E’ quanto circola a

Venafro in materia di imminente tornata elettorale amministrativa e francamente non crediamo che si stia

molto lontani dalla realtà, o meglio da quanto avverrà da qui a qualche settimana. In effetti mancano tre

settimane alla scadenza del 15 aprile (h 12.00) per la presentazione delle liste e al momento, dai rumor, si

vuole che prevalgano voci, supposizioni, sogni e dicerie rispetto alla realtà delle cose. Per dirla tutta, tanti

(quattro, cinque ect. ) i potenziali candidati sindaci di cui “la piazza” parla, ma alla resa dei conti pare che in

diversi di tali presupposti candidati primi cittadini non disporrebbero di una lista completa da guidare. Ergo,

più chiacchiere che fatti ! Chi sarebbero ad oggi i possibili futuri sindaci di Venafro ? L’avv. Alfredo Ricci,

primo cittadino uscente, l’arch. Luigi Viscione, presidente della Pro Loco, il dr. Enzo Bianchi, già sindaco di

precedente legislatura ed attuale primario ortopedico al Veneziale di Isernia, l’imprenditore Massimiliano

Di Vito, ex assessore municipale, altro potenziale primo cittadino che a breve farà conoscere il neo

movimento popolare Laboratorio 86079 (che avrebbe già la lista completa di candidati da presentare) e

probabilmente un candidato sindaco in rappresentanza della sinistra venafrana, al momento molto

“abbottonata” ma che certamente sarà della partita (da vedere però se da sola o inserita in altra lista

assieme ad altre realtà cittadine). Si sarebbe cioè a ben cinque/sei possibili candidati sindaci di Venafro !

Obiettivamente un’esagerazione unica, data la storia amministrativa pregressa dell’ente locale, che qualche

volta ha proposto tre candidati primi cittadini, ma che in genere non è andata oltre il confronto a due. Ed

allora la conclusione con un’opinione che circola insistentemente a Venafro : “I candidati sindaci di Venafro

sono tanti, ma sono tutti in alto mare circa la composizione della lista, per cui c’è il rischio che potrebbero

affondare in tanti, per non dire tutti ! Non escludo che si potrebbe andare verso il peggio in fatto di

amministrazione municipale. A quel punto … , ma sono il primo ad augurarmi di sbagliare, che Dio ci aiuti !”.

Non c’è tranquillità, sicurezza, fiducia nell’opinione pubblica venafrana circa il futuro del Palazzo di Città di

piazza Cimorelli e la gente “vive” il particolare momento d’incertezza.