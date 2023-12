di T.A.

“Al momento mancano notizie al riguardo, in attesa che le comunichi il Comune. Noi Frati aspettiamo fiduciosi”. Così Fr. Antonio Lo Sapio, Guardiano/Rettore di Basilica di San Nicandro e Convento Francescano di Venafro relativamente all’annuale cerimonia di deposizione della corona di fiori alla statua dell’Immacolata in cima al campanile della citata Basilica del Santo Patrono. In effetti la toccante cerimonia dell’omaggio floreale alla Vergine nel giorno dell’Immacolata (l’8 dicembre mattino) venne ideata anni addietro dall’allora Guardiano dello stesso sito religioso, P. Antonio Gambale, che coinvolgendo nell’iniziativa Comune di Venafro e Vigili del Fuoco di Isernia istituì di fatto l’avvenimento. L’ente locale metteva a disposizione la corona di fiori, da Isernia arrivavano uomini e mezzi dei vigili del fuoco e, terminata la Messa del mattino dell’8 dicembre e benedetta la corona, questa veniva portata in cima dai Vigili del Fuoco, mentre dal piazzale della Basilica si ammirava quanto avveniva per salutare alla fine con un lungo applauso di ringraziamento. Tutto questo, e per decenni, sino all’8 dicembre 2022 ! Per il 2023 si ripeterà la toccante cerimonia ? Si vuole credere che tanto avverrà, ma intanto i Frati attendono “lumi” !