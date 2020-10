Quattro le tematiche per le quali sono previsti contributi, sotto forma di voucher, alle micro, piccole e medie imprese molisane. Le risorse sono state stanziate anche in considerazione della crisi produttiva e occupazionale senza precedenti conseguente all’emergenza legata al diffondersi della pandemia Covid-19, che richiederà a tutti, imprese e lavoratori, uno speciale sforzo di rigenerazione e capacità di adattamento e cambiamento per ritrovare, in un contesto di sicurezza sanitaria, una vincente capacità competitiva e una rinnovata stabilità. Lo comunica la Camera di Commercio del Molise.

Tutti i documenti sono presenti nelle relative pagine di seguito elencate:

La presentazione delle domande potrà avvenire dalle ore 08:00 del 30 ottobre fino alle ore 23:59 del 30 novembre 2020. Per tutti gli ulteriori dettagli circa l’invio delle domande occorre fare riferimento ai singoli bandi.