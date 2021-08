di Luigi Venditti

Numerosissimi e sempre più gravi gli incendi che hanno colpito e devastato il bel Contado di Molise anche durante quest’ultima estate, dalla pineta di Campomarino al Lago di Castel San Vincenzo.

Una toppa la prova a mettere la Regione con la richiesta di Stato d’Emergenza al Consiglio dei Ministri che ha deliberato lo Stato d’Emergenza ed il relativo stanziamento di fondi per le regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia. Stanziato per il Molise un milione e mezzo di euro come richiesto dal Dipartimento di Protezione Civile. Ma ciò non deve farci “mettere l’anima in pace” ma farci preoccupare ancor di più per il futuro visto che la regione molise non dispone di una flotta aerea di canadeir ed elicotteri ma delega ai Vigili del Fuoco. Quest’anno in Italia sono state raggiunte le 4.000 ore di volo contro le 1.800 dello scorso anno , la situazione pare quantomeno preoccupante.