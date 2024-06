Potrebbe essere il corto circuito dell’impianto elettrico la causa del principio d’incendio avvenuto questa mattina in un’abitazione in zona Lungo Rava, a Venafro. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Isernia ha evitato che le fiamme si propagassero. Nel frattempo le persone presenti nell’abitazione sono riusciti a uscire fuori, quindi per fortuna non si registrano feriti.

redazione