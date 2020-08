Un incendio è divampato nella notte scorsa via Garibaldi a Campobasso. In fiamme i locali di un’attività commerciale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che a fatica sono riusciti spegnere il rogo, scongiurando danni maggiori. Dopo aver circoscritto l’incendio e domato le fiamme sono iniziati i rilievi per stabilirne le cause.