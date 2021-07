Campobasso, ore 20 di ieri sera. Un incendio, scoppiato poco prima delle 20, sta letteralmente divorando almeno una parte dell’appartamento sito al piano più alto di un edificio in via Ferrari, a Campobasso, con le fiamme ben visibili dalla strada. Scattata la segnalazione, sul posto sono giunti poco dopo i Vigili del Fuoco del Comando di via Sant’Antonio dei Lazzari intervenuti con due autobotti. In corso le operazioni di spegnimento con l’ausilio di un’autoscala. L’edificio è stato evacuato in via precauzionale. Al momento non è chiaro se qualcuno si trovi – o si trovasse – all’interno dell’appartamento. Sono momenti di forte paura e apprensione. La zona è attualmente interdetta.

Ore 20.30. L’incendio (come si vede dalle foto in basso) è stato contenuto e domato dagli uomini del 115 che con l’ausilio di un’autoscala si sono portati all’altezza dell’abitazione interessata dal rogo e hanno proceduto a spegnere le fiamme con i gruppi idraulici. Sembrerebbe che nell’appartamento vi abiti una donna anziana, fortunatamente non presente all’interno della casa al momento dell’evento. I danni, da una prima stima, appaiono ingenti. In corso una prima ricostruzione delle cause che hanno fatto scoppiare l’incendio. Ultimate le operazioni di spegnimento e di bonifica, si procederà anche a verificare la stabilità e la sicurezza dell’abitazione, che sarà probabilmente in via temporanea non agibile.

