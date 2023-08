FINALMENTE SPENTO IL DISASTROSO INCENDIO SU M. SANTA CROCE, L’ALTURA CHE CHIUDE A NORD VENAFRO

E ADESSO SI CONTANO I DANNI, MENTRE SI CERCANO EVENTUALI RESPONSABILITA’. INTANTO SI SEGNALANO “I MIRACOLI” …

Incendio spento ! Questa la prima, più importante e bella notizia circa il dannosissimo e terribile incendio che per due giorni ha sconquassato, arso e distrutto tanto sui pendii di M. Santa Croce, l’altura che chiude a nord Venafro e che geograficamente si appella Monte Cerino. Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, Protezione Civile, canadair ed elicottero speciale dopo aver tanto combattuto e penato finalmente l’hanno spuntata, spegnendo le fiamme e il fuoco su tali pendii collinari. Non è stato facile, ma alla fine l’uomo l’ha spuntata, controbilanciando quanto qualche altro -forse …- aveva procurato o per propria malsana convinzione o per casualità. In effetti a incendio domato, è tempo adesso di risalirne alle cause onde evitare in futuro il ripetersi di siffatta tragedia ambientale. E’ andato distrutto tanto dell’ambiente e della vegetazione venafrani, per fortuna senza conseguenze per le persone, anche se a Venafro per due giorni si sono respirati ed ingoiati fumo e fuliggine ! Dalle notizie che ufficiosamente trapelano le forze dell’ordine stanno sentendo più di qualcuno a Venafro per venire a capo della vicenda e fare piena luce sull’accaduto, tranquillizzando i venafrani e tutelando il territorio, che certamente esce devastato, deteriorato e imbruttito da quanto avvenuto nelle ultime 48 ore. Intanto tra siffatta devastazione, da segnalare qualche “miracolo” avvenuto grazie ad uomini e mezzi innanzi citati e fors’anche per … interventi superiori, cui é bello e piacevole credere. Infatti si è salvata dalle fiamme la Croce metallica in cima all’altura, così come si sono salvate la chiesetta rupestre della Madonna delle Grazie appena a nord di Castello Pandone e l’antico e purtroppo dirupato luogo di culto dedicato alla Madonna di Montevergine poco più in alto. E già nella serata di ieri la Croce in cima a M. Santa Croce è tornata ad illuminarsi, quale precisa testimonianza che l’incendio non aveva affatto scalfito il simbolo della Cristianità e l’intero impianto che la illumina ! Vi pare poco tutto questo ? A chi scrive, assolutamente no !

T.A.