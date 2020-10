Un grosso incendio si è sviluppato nella tarda serata di ieri, mercoledì 30 settembre, nella sede dell’Europea 92 Spa di Montaquila. Tra le probabili cause, potrebbe esserci quella del cortocircuito. Al momento viene escluso il dolo. Sul posto tre squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Isernia che hanno domato l’incendio, tra non poche difficoltà, e messo l’area interessata dal rogo in sicurezza. Le fiamme hanno distrutto diversi uffici al primo piano della palazzina dove ha sede la società della famiglia Ricci.