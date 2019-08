Vigili del Fuoco di Termoli e del distaccamento di Santa Croce di Magliano sono al lavoro per domare tre incendi a Campomarino, in contrada Marinelle, vicino al depuratore dove è andato a fuoco un ettaro di canneto. Sempre in mattinata si sono sviluppati focolai a Montecilfone e Tavenna, bruciata vegetazione spontanea.

Tanti gli incendi che hanno interessato la costa molisana e le aree interne nel fine settimana appena trascorso. A San Giuliano di Puglia in fumo 100 ettari di vegetazione con 250 piante di ulivo, due ettari di bosco e cinque ettari di cespugli e stoppie. Il fuoco ha devastato anche appezzamenti di terreno a Ururi e a Montelongo. Nella zona di Santa Croce di Magliano è andata a fuoco la rimessa di un’azienda agricola. A riportare la notizia è l’Ansa.