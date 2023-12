di Redazione

L’ex “zarina” della Regione Molise, Mariolga Mogavero sarebbe pronta a risistemarsi al Comune di Bojano. L’indiscrezione arriva da ambienti vicinissimi al sindaco Ruscetta sembra secondo richiesta del gruppo facente capo al consigliere regionale e capogruppo di FDI Armandino D’Egidio. Un ente, quello del Comune di Bojano, già legato all’ex governatore Toma legato alla professionista interessata che già negli anni passati è stata la dirigente più potente della Regione Molise proprio per volontà dell’ex governatore Toma. Sempre secondo i bene informati il Comune di Bojano avrebbe pubblicato lo scorso 27 novembre un bando di selezione mediante valutazione comparativa di idoneità per il conferimento di un incarico a tempo determinato, e cioè fino alla scadenza del mandato del sindaco quindi al 2025, part time di 18 ore settimanali di funzionario di elevata qualificazione (ex CAT. D1) nel ruolo di istruttore direttivo responsabile del settore tecnico del Comune di Bojano.

Il bando è stato pubblicato per 7 giorni consecutivi all’Albo Pretorio online del Comune e nella sezione del sito web “Amministrazione Trasparente”–“Bandi di concorso”, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.

Dalla determina numero 120 del 5 dicembre 2023 risulta che è pervenuta una sola domanda l’ultimo giorno utile, e cioè il 4 dicembre con protocollo n. 30993.

La Mogavero negli anni passati è stata oggetto di diverse critiche per essere entrata in Regione come braccio destro di Paolo di Laura Frattura che la nominò dirigente senza che ne avesse i requisiti grazie alla delibera di Giunta 152 del 2013 dove l’allora dirigente delle Risorse Umane, oggi segretario generale del Consiglio regionale, dottor Claudio Iocca, dichiarò di aver verificato il curriculum della Mogavero da cui lo stesso Iocca evince che la stessa “ha maturato esperienza di lavoro ultra quinquennale presso il datore di lavoro privato con posizioni funzionali assimilabili” a quelli di dirigente pubblico.

Nel 2023, invece, il neo eletto presidente di centrodestra – di cui il consigliere D’Egidio fa parte – Francesco Roberti non ha ritenuto opportuno avvalersi della Mogavero che da agosto scorso non è più dirigente della Regione Molise.

Ora non resta da vedere se effettivamente il sindaco Ruscetta, che ha tra gli assessori da un lato il cognato del consigliere regionale Armandino D’Egidio e dall’altro la cugina del consigliere Massimo Romano, nominerà proprio la professionista in questione.