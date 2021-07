di Tonino Atella

L’estate, tempo di cielo stellato, sospiri, notti insonni e quindi di sogni e pensieri in libertà. Unitamente ad approfondimenti su streghe, credenze e janare ! Così, miscelando per bene il tutto, verrà fuori di sicuro un mix di assoluto interesse e coinvolgimento per corpo e spirito umani, giuste le aspettative di molti che amano fantasticare, sognando di tutto e di più ad occhi aperti. A tanto non sfuggono il giornalista Angelo Bucci di Pozzilli e i suoi aficionados ambosessi di ogni età, appassionati di natura incontaminata, cucina bio, tavola vegetariana, superstizioni, leggende e della ricerca degli influssi di luna piena, quest’ultimo aspetto tipico di ogni estate che regala il Padre Eterno. Ed allora per saperne di più circa quanto è in programma sulle colline di Pozzilli nel prossimo fine settimana, spazio al predetto Bucci che, titolando l’imminente iniziativa socio/spirito/ambientalista <Incantesimi e influssi della luna piena>, così spiega : “Al raduno iniziale presso la Locanda delle Muse (h 17.00) in contrada Leone, farà seguito una passeggiata eco sensoriale ai margini della Valle Mincanella. In serata, dopo una full immersion di meditazione e yoga guidata da Marianna Arcopinto, seguirà la cena vegetariana sotto il Pergolato di Bacco della predetta Locanda delle Muse. Al termine un affascinante “tour celeste”, con aneddoti e racconti su credenze, superstizioni , streghe e janare”. Volete mancare ? Ma assolutamente no !