di Tonino Atella

Eventi socio/artistici di tutto rilievo a S. Vittorino, frazione di Cerro al Volturno, per far conoscere ed apprezzare le particolarità ambientali e culturali del territorio. Si inizia quest’oggi (h 19) con l’inaugurazione della Cà Vittorino ed in concomitanza con la 1^ Mostra d’Arte del Borgo. Nella circostanza espongono i maestri Albino Fattore, Bruno Galati, Michele Fattore, Antonio Zaccarella, Filippo Manna e Simone Zaccarella. La stessa mostra resterà aperta sino al 31 agosto con orari 9/12 e 16/20. Organizza l’Associazione Borgo dell’Artigianato Artistico di S. Vittorino.