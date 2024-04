di T.A.

Abbattuto anni addietro per rifarlo ex novo, ovviamente adeguato alle moderne necessità, riapre e viene inaugurato sabato 13 aprile, ore 11, il nuovo Municipio di Pozzilli su via Roma. Saranno presenti scolaresche, rappresentanti religiosi ed esponenti istituzionali e politici. Il sindaco di Pozzilli invita l’intera collettività del luogo a partecipare all’evento che riporta al centro dell’abitato uffici ed attività amministrativa di Pozzilli.