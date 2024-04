di Redazione

Partirà il 18 aprile 2024 – con relatori d’eccezione il presidente del Tribunale di Larino dott. Michele Russo, il procuratore capo della Repubblica di Larino dott.ssa Elvira Antonelli, il presidente del COA di Larino avv. Michele Urbano – l’inaugurazione dell’anno formativo del corso biennale di deontologia e tecnica del penalista finalizzato all’aggiornamento professionale in materia penale e per la formazione dei nuovi avvocati e praticanti. Moderatore per l’occasione sarà il presidente della Camera Penale l’avv. Roberto d’Aloisio. Nel corso dell’incontro sarà scoperta la targa di intitolazione della Scuola di Formazione al compianto avvocato Donato Adamo Saltarelli. Il professor Vincenzo Musacchio, direttore scientifico della Scuola di Formazione della Camera Penale frentana, illustrerà il programma del corso già accreditato con decreto dall’Unione Camere Penali Italiane lo scorso mese di marzo. Il corso, alla sua prima edizione, nella formulazione con durata biennale, è organizzato, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Larino, dalla Scuola Territoriale della Camera Penale presieduta dall’avvocato Roberto d’Aloisio e diretta dal prof. Vincenzo Musacchio e dal Consiglio Direttivo, oggi costituito dal presidente avvocato Domenico Bruno e dai consiglieri già nominati: Rosaria Vecchi, magistrato, Vincenzo Musacchio, docente universitario, Antonella Balante, avvocato e docente universitario. Il programma, sarà consultabile sulla pagina Facebook della Scuola di Formazione della Camera Penale di Larino, prevede un calendario ricco di incontri di notevole interesse e di vivo confronto, con un corpo docente costituito da avvocati penalisti di comprovata esperienza, magistrati con funzione inquirente e giudicante, docenti universitari e altri esperti delle forze dell’ordine e di altri settori con attinenza forense. La lezione di apertura ufficiale del corso, slittata al 18 aprile, darà il via ad un interessante susseguirsi di lezioni che si concluderà nel dicembre 2024. Gli incontri si terranno nel pomeriggio del lunedì e del venerdì, tendenzialmente due al mese, nel palazzo di Giustizia del Tribunale di Larino e in esterna, sia in presenza, sia con modalità opzionabile da remoto per coloro che ne faranno richiesta al momento dell’iscrizione. Ci saranno interventi di spessore tra i quali: il Prof. Vittorio Manes, Ordinario di Diritto Penale nell’Università di Bologna; Il prof. Giorgio Spangher, Emerito di Procedura penale all’Università La Sapienza di Roma; il dott. Franco Roberti già Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. La proficua partecipazione alle lezioni, oltre a riconoscere agli iscritti i relativi crediti formativi anche in materia deontologica previsti dalla regolamentazione di settore, consentirà, con l’esito positivo della prova finale, l’iscrizione nelle liste per i difensori d’ufficio. Ai fini dell’iscrizione è possibile richiedere il modulo tramite mail a scuoladiformazionelarino@gmail.com. Alcune lezioni saranno aperte a tutto il Foro e in casi specifici tassativamente predeterminati anche agli esterni.