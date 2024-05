di Redazione

Tante presenze al fianco del candidato sindaco di Campobasso del centrodestra, Aldo De Benedittis, che ha inaugurato la sede elettorale di via Mazzini. Candidati, parlamentari molisani, leader regionali e vertici dei partiti della coalizione e Andrea Crippa, vice segretario nazionale della Lega. Il Presidente della Regione, Francesco Roberti, in apertura dell’evento ha lasciato un messaggio chiaro al candidato Sindaco De Benedittis: “ti affido la mia esperienza di Sindaco, sentiti cittadino più che primo cittadino, calati nei problemi della gente, perché la politica è questa, stare con la gente e a noi del centrodestra piacciono poco i salotti e più la vicinanza con le persone, perché siamo abituati al dialogo e ci sentiamo comunità. Questa competizione elettorale è finalizzata a fare di Campobasso la vera città capoluogo, con l’aiuto della Regione e del Governo amico, che già tanto ha fatto per il Molise”. De Benedittis ha ringraziato e risposto a queste importanti affermazioni del Presidente della Regione: “ho avuto il piacere di incontrare i cittadini, il Governatore, i segretari di partito e i nostri rappresentanti in Regione e in Parlamento. È uno spazio aperto a tutti i Campobassani che amano questa città e desiderano contribuire alla sua rinascita. Voglio che ogni campobassano torni ad essere orgoglioso della propria città!”