E’ stato inaugurato nella mattinata oggi, sabato 4 maggio, in località Bivio, il nuovo polo scolastico di Fornelli. Una struttura modernissima, completamente antisismica e in stile campus americano.

La struttura verrà occupata dai bambini della materna e delle elementari. Per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Tedeschi: “E’ un sogno diventato realtà”.

Il nuovo polo scolastico è stato realizzato grazie ad anni di sacrifici, ad una attenta programmazione sull’edilizia scolastica e tanta buona volontà davvero di tutti gli attori in causa. Fornelli oggi ha una scuola sicura, una delle più moderne in assoluto in tutta la Regione Molise.