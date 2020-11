Molise ART Gemelli Molise, quando le cure si coniugano con l’arte. Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha preso parte, questa sera, alla cerimonia d’inaugurazione del nuovo Centro di terapia avanzata “Molise ART” di Gemelli Molise. Una struttura che, come ha sottolineato il governatore nel suo intervento di saluto, coniuga adeguatezza e umanizzazione delle cure.

ART sta per Advanced Radiation Therapy, ma in questo caso c’è il rimando ad un vero e proprio progetto artistico, un itinerario iconografico che accompagna il degente nel complesso percorso di cura. Dunque, da un lato un Parco tecnologico totalmente rinnovato con l’acquisto di due Acceleratori lineari di ultima generazione che permettono di migliorare sensibilmente l’efficacia delle cure, dall’altro la bellissima policromia degli ambienti che mette in mostra luoghi e volti dell’identità molisana e che rende più accogliente la degenza dei pazienti.

Del resto, l’arteterapia è una metodica ampiamente sperimentata, che ha dato esiti positivi anche nel trattamento dei malati oncologici. Nel complimentarsi con Gemelli Molise per questo ulteriore traguardo che testimonia un’eccellenza ormai consolidata, il governatore ha espresso l’auspicio che il progetto possa essere ulteriormente incrementato con tecniche e materiali che consentano ai degenti di esprimersi attraverso l’arte.