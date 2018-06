Ha aperto i battenti nel pomeriggio di lunedi il primo Centro aggregativo dell’Auser in via Cicerone a Larino. Un luogo di socializzazione, condivisione di esperienze, di volontariato attivo destinato a diventare un solido punto di riferimento per la vita sociale e culturale della città di Larino.

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del Sindaco di Larino Vincenzo Notarangelo, dell’Assessore comunale alle politiche sociali Miriam Petriella, del Presidente del locale circolo Auser Daniela Bassi e del Presidente regionale di Auser Dante Leva. Sono intervenuti nell’occasione Gabriella Faccone, Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità e la parità di genere e Aida Trentalance, responsabile dell’Osservatorio per le pari opportunità di Auser.

Dopo la cerimonia del taglio del nastro e i saluti iniziali, è stato sottoscritto il protocollo di intesa tra il primo cittadino frentano e la presidente del circolo Auser: è giunto così a compimento un intenso lavoro che ha visto protagoniste l’associazione di volontariato e il Comune, intenzionate a riportare nella parte alta della città un luogo di incontro e di confronto intergenerazionale, elemento di cui si avvertiva fortemente la necessità.

E’ intervenuto nell’occasione anche il Parroco della Beata Maria Vergine delle Grazie don Antonio Di Lalla, da sempre sensibile alle istanze che provengono dal mondo del sociale.

Nel corso del suo intervenuto la presidente del circolo Auser ha poi elencato le varie attività in programma nel futuro, tra cui l’istituzione di uno sportello di volontariato dedicato alla promozione delle pari opportunità e al contrasto alla violenza di genere, tema che vede l’Auser in prima linea.