di Redazione

L’evento è stato organizzato partendo da una call delle associazioni fotografiche molisane Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” e Associazione Culturale Fotografica “Sei Torri – Tommaso Brasiliano” che comprende 13 tra autori e autrici, ed è patrocinata dal Comune di Tufara e dall’Associazione Culturale Antica maschera il Diavolo. Le fotografie raccolgono immagini dal 2010 al 2024. Sarà visitabile nelle giornate del 1 e 2 marzo nelle ore pomeridiane e il 4 marzo sia di mattina che di pomeriggio con ingresso libero (info orari aperture 331 297 7563). Autori: Maurizio Barbiero – Carmine Brasiliano – Giovanni Bocchino – Manuela Cardarelli – Roberto De Rensis – Simone Di Niro – Linda Leccese – Silvano Mastrolonardo – Rossella Recchia – Giovanni Rosa – Giacinto Ruo – Mario Tavone Gabriella Tutolo. Il giorno 4 marzo 2025 (martedì grasso) in occasione della sfilata tradizionale del “Diavolo di Tufara” le associazioni fotografiche organizzano un’uscita fotografica propedeutica ad un eventuale mostra da realizzare durante il carnevale 2026. Per chi volesse partecipare può contattarci: 3922518132/3491639761 – cfcvivianmaier@gmail.com iscrizioni@acfseitorri.org