L’Associazione Federcasalinghe – Obiettivo Famiglia e Confcommercio Molise, in collaborazione con l’INAIL, promuovono un corso gratuito finalizzato alla prevenzione antinfortunistica domestica in programma il prossimo 28 febbraio a Termoli (CB) presso i locali del Cala Sveva Beach Club (inizio dei lavori ore 9,30 – conclusioni alle ore 12), con la consegna di un attestato di partecipazione che sarà rilasciato a tutti i partecipanti.

E’ risaputo che il lavoro domestico comporta delle insidie per l’incolumità delle casalinghe; gli infortuni che si verificano nell’ambito delle abitazioni private possono comportare infortuni gravi ed anche mortali.

L’iniziativa, la prima prevista dal recente protocollo d’intesa siglato tra le due associazioni, intende accrescere la consapevolezza sui rischi più frequenti e sui comportamenti da adottare per prevenirli non solo delle casalinghe, ma anche di studenti fuori sede, pensionati, lavoratori stagionali, a tempo determinato o in cassa integrazione, che possono sottoscrivere la polizza per l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici, prevista dalla legge n. 493/1999 e gestita dall’Inail.

La misura riconosce la tutela assicurativa a tutti coloro che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo.

Per informazioni e iscrizioni contattare l’Associazione Federcasalinghe Molise al 377 3681124 email agenziamolise@virgilio.it e gli uffici di Confcommercio Molise allo 0874 6891 email molise@confcommercio.it

Per informazioni

https://www.inail.it/cs/ internet/attivita/ assicurazione/assicurazione- infortuni-domestici.html