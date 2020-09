Le aziende potranno aderire al bando annuale emanato dal Governo per l’acquisto dei trattori. E’ quanto comunica l’assessorato regionale all’Agricoltura. «La misura – si legge in una nota stampa – nasce non solo con l’obiettivo di sostenere il settore ma anche di favorire l’ambiente e tutelare la salute di tutti, incentivando l’utilizzo di mezzi sempre più ‘green’ e meno inquinanti.

Disponibili 65 milioni di euro, inclusa una quota di 12 milioni riservata ai giovani agricoltori. Nel dettaglio: il contributo per ogni progetto ammesso al finanziamento, calcolato sulle spese sostenute al netto dell’Iva, è pari al 40% per le imprese agricole in generale e sale invece al 50% per i giovani imprenditori (per importi compresi tra un minimo di mille e un massimo di 60mila euro).

La domanda per il finanziamento, che tra l’altro è cumulabile con gli aiuti per fronteggiare l’emergenza Covid, deve avvenire per via telematica attraverso una procedura valutativa a sportello articolata in tre fasi e scade il 24 settembre 2020. È possibile consultare tutte le info sul portale nazionale dell’Istituto INAIL».