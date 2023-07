Viaggio della storia della città di Termoli con Me.Mo. Cantieri Culturali.

Me.Mo. Cantieri Culturali, organismo attivo nel proporre e far conoscere alla massa le bellezze e le attrattive storico/artistiche del Molise avvalendosi di giovani studiosi e professionisti, dirama il programma di un Viaggio della storia della città di Termoli. Verrà effettuato sotto la sapiente e motivata guida dei giovani di Me.Mo. Cantieri Culturali perché tutti conoscano ed apprezzino i pregi storico/artistici della città in riva all’Adriatico. In allegato l’iniziativa messa per iscritto.