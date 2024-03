di T.A.

E’ in vendita a Venafro la casa di TOTO’ ! Interessati all’acquisto ? Basta andare nel centro storico di Venafro, esattamente all’altezza “ RI’ RUAR’ R’ SANT’ IANN’ “ (dialetto venafrano di GRADINO DI SAN GIOVANNI) di via Cristo, a pochi metri del luogo di culto omonimo, e potete prendere visione dell’abitazione con porticina all’ingresso, scala di pochi gradini per accedervi e fondaco sotto la rampa. Non trattasi però, è bene saperlo, della vera abitazione venafrana di proprietà dell’indimenticabile PRINCIPE DELLA RISATA, bensì del suo alloggio nella finzione cinematografica di “LA LEGGE E’ LEGGE”, film girato a Venafro sul finire del 1956 ed inizio 1957 con la partecipazione assieme a TOTO’ dell’attore francese FERNANDEL e la regia di CRISTIAN JAQUE, a sua volta transalpino. Una pellicola rimasta nella storia di Venafro e dei venafrani dell’epoca, tutti coinvolti negli allestimenti delle scene, nei ciak, a fare da comparse e nelle stesse pause. In effetti l’intera città avvertì l’importanza di ciò che avveniva e tutti si prodigarono per mettere attori, regista, cineasti ect a loro agio, fornendo loro anche case dove abitare momentaneamente, non essendoci all’epoca alberghi ed altro. Si era nell’immediato secondo dopoguerra e ritrovarsi con TOTO’, FERNANDEL, NINO BESOZZI, CRISTIAN JAQUE e tant’altri in paese fu cosa inaspettata e decisamente grande. L’abitato venne come trasformato dalle fondamenta, con macchine da ripresa ovunque, strutture cinematografiche in ogni angolo dell’abitato, scritte dappertutto ed altro ancora. Adulti, donne e fanciulli venafrani furono coinvolti nelle scene e volentieri fecero da comparse. Un venafrano, all’epoca di 8 anni : “Assieme ad altri quattro coetanei -afferma oggi l’uomo 76enne- facemmo le comparse giocando sulla piazzetta di Cristo mentre passava in tutta fretta FERNANDEL. Ci ricompensarono con denaro ed un panino con prosciutto, il cui ottimo sapore mi è rimasto impresso. Ma soprattutto avemmo il grandissimo onore e piacere di girare una scena de LA LEGGE E’ LEGGE, e per mesi ce ne vantammo con coetanei ed amici. Che gran bella, simpatica e divertente esperienza i ciak de LA LEGGE E’ LEGGE a Venafro !”. Ed allora, se volete “avvertire” anche voi l’aria della cinematografica venafrana dell’epoca, comprate la casa di TOTO’ a Venafro, e vi sentirete anche voi … attori !