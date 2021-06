di Tonino Atella

Un successo di natura, ambiente, cena vegetariana e partecipazione umana ed … animale (spiegheremo subito dopo) l’evento “In Canti del Solstizio” in contrada Leone di Pozzilli, promotori il “poeta sognatore” Angelo Bucci dell’Associazione socio/culturale Feronia e l’istruttrice napoletana di yoga Marianna Arcopinto.

Scrive di quanto avvenuto lo stesso Angelo Bucci : “Ventidue i partecipanti, 21 umani più il cane Pippo del Ciaccarone, arrivati da Molise, Lazio e Campania. Non sono mancati ospiti della stessa Capitale e giornata trascorsa immersi in una natura collinare quanto mai accogliente per riposo, contemplazione, yoga e tant’altro.

Alle h 20 in punto quando il sole ha toccato l’orizzonte è entrata in scena la giovane ed apprezzatissima cantante venafrana Nadia D’Aguanno, finalista del Festival di Castrocaro. La sua voce ha coinvolto i presenti, alcuni dei quali hanno esternato la loro profonda emozione attraverso un pianto liberatorio. L’evento si é concluso con la cena vegetariana sotto il pergolato di Bacco della Locanda delle Muse a base di prodotti locali, come ortaggi, legumi ed erbe selvatiche. Quindi il rientro dopo aver fatto il pieno di natura, aria, ambiente e socializzazione, ossia il massimo che oggi si può offrire”.