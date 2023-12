di T.A.

Con la sua naturale semplicità, la gentilezza del proprio carattere, la disponibilità umana che gli è proverbiale, la preghiera ed il sorriso che gli sono congeniali ha accolto le eminenze ecclesiastiche, i confratelli religiosi dell’Ordine Monastico di S. Angelo e S. P. Pio di Puglie e Molise cui con convinzione appartiene, le autorità politiche, i cantori di celebrazione eucaristiche, gli amici, i familiari e i conoscenti nella storica chiesa di S. Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo (luogo di culto che ospitò l’ultima Santa Messa celebrata da Padre Pio) per il 25.mo della propria appartenenza all’Ordine Monastico innanzi citato. Trattasi del 44enne Fr. Antonio Scaramuzzi di San Giovanni Rotondo, già ospite in passato di diversi conventi e siti religiosi di Puglie e Molise, tra cui Venafro, Morcone e tant’altri, e che col consenso dei propri Padri Superiori ha voluto festeggiare nella chiesa della propria città di origine il suo bellissimo anniversario, pregando assieme a tutti i presenti all’evento. Tra i tanti da segnalare il Padre Provinciale dell’Ordine Monastico di S. Angelo e S. P. Pio, il Vescovo di Foggia, i confratelli dell’Ordine monacale, i Fratelli Bramante, apprezzati musicisti e cantori di celebrazioni religiose, la sen. Renata Polverini, già governatrice della Regione Lazio, il vice Sindaco di san Giovanni Rotondo e tant’altri ancora. Ne è venuta fuori una solenne ed intensa celebrazione accolta con ampi favori da tutti in primis dal festeggiato, il simpaticissimo amico Fr. Antonio, che al termine ha avuto espressioni di sincera gratitudine e ringraziamento per tutti, garantendo le proprie preghiere per ciascuno dei presenti e per quanti, impossibilitati a presenziare, erano comunque idealmente presenti. Sinceri auguri Fr. Antonio anche da parte di proprietà ed intera redazione di FuturoMolise e che la tua vita monacale continui ad essere ricca per Te di sorrisi e soddisfazioni che meriti tantissimo !