di T.A.

Le avventure straordinarie, inattese ed impensabili d’estate sono all’ordine del giorno. Si prenda la recentissima presenza dell’artista Internazionale Sting col suo mega yacht (Il costo ? Non se ha idea, essendo del tutto fuori da qualsivoglia logica e portata “umana”) nelle acque dell’isola d’Ischia, certamente perla e regina del Tirreno tant’è la scelta del predetto top man mondiale. Si è fermato, il nostro, al largo di Maronti e Fumarole, spiagge di spicco dell’isola verde, e lì è rimasto coi suoi skipper, comandante e marinai a bordo unitamente ad amici, conoscenti e familiari per l’intera giornata. Tutti tassativamente al largo a bordo del super mezzo nautico bianco e blu, prendendo il sole, mangiando, bevendo, ascoltando musica e divertendosi, mentre … “gli umani” guardavano dalla riva di Fumarole e Maronti, potendo solo immaginare la vita a bordo. E tutt’intorno, sempre al largo, decine di altri yacht piccoli e grandi, velieri, catamarani, barche a vela e fuoribordo di ogni genere come a fare da scudieri al gigante. È vita questa ? Si, checché si dica e si pensa. Il tutto rientra nelle regole dell’esistenza, tanto di star che di persone normali, e come tale da accettare, pur non condividendo. Del resto come i turisti “normali” danno lavoro e da mangiare a tanti, altrettanto fa Sting col suo mega yacht tra costruzione, gestione e quant’altro. Certo, due mondi diversi e diametralmente opposti – lo yacht di Sting e la normalità di tutti noi altri- è fuor di dubbio, ma entrambi della stessa catena della vita, pur con le profonde e ribadite differenze. Ed allora W L’ESTATE che permette a tanta umanità di divertirsi e sorprendersi, anche solo ammirando dalla riva a miglia di distanze nientepopodimeno che… il mega yacht di Sting, attrazione in acqua di questa calda ed intensa stagione estiva 2023.