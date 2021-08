di Tonino Atella

Appuntamenti diversificati per accontentare tutti i gusti e nel contempo consentire ad allievi e maestri del Perosi di Campobasso di tornare ad esibirsi in pubblico dopo le restrizioni da covid. Infatti serata odierna di jazz a Conca Casale nell’ambito di “Molise è Musica”, dopo la recente “prima” venafrana con l’Orchestra di Fiati dello stesso Conservatorio del capoluogo regionale. Nel Comune collinare molisano al confine col Basso Lazio si esibirà dalle h 2130 il “Perosi Jazz Ensemble”, composto da giovani musicisti del Conservatorio molisano. I loro nomi : Fabiola Valerio (voce), Adele Fabiani (sax), Marco Alfano, Luciano Carrieri e Nicola Cordisco (chitarre), Federico Gianquitto e Luca Iannone (Basso), Antonio Armanetti (vibrafono) e Costantino Recanatini (batteria). Appuntamento col jazz quindi a Conca Casale e, come scritto, serata musicale diversa rispetto alla “prima” di piazza Totò a Venafro sempre nell’ambito di “Molise è Musica”, il tour di allievi e maestri del Conservatorio campobassano promosso dalla Regione Molise per portare ovunque sul territorio regionale musica e cultura, ogni volta con programmi e protagonisti diversi. A Venafro in occasione della “prima” ad esibirsi fu l’Orchestra di Fiati del Perosi con canzoni classiche, arie di opere e ritmi moderni che incontrarono i consensi del pubblico presente. Si punta al bis a Conca Casale, seppure con ritmi jazz.