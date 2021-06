di Tonino Atella

Come anticipato nei giorni addietro, questa sera (h 19,00, ritrovo all’ingresso del Cimitero Militare Francese di Venafro) si svolge nella cittadina il pellegrinaggio lungo “Il cammino di San Padre Pio a Venafro”, evento impreziosito dalla Reliquia del Frate dalle Stimmate messa a disposizione dai Frati Cappuccini del Convento cittadino. Questo il programma della serata : partenza alle h 19,30 dallo spiazzo antistante il Cimitero Francese per incamminarsi lungo la stradina parallela a Viale San Nicandro, raggiungere Corso Molise, quindi piazza D’Acquisto, procedere lungo via Roma, raggiungere piazza Vittorio Veneto e piazza Cimorelli, scendere per via Plebiscito e raggiungere la Chiesa di Sant’Antuono, ossia il percorso esatto effettuato da Padre Pio tra ottobre e dicembre del 1911 e chiesa nella quale stette il 24enne Padre Pio a confessare ed intrattenere i fanciulli della parrocchia.

Ad attendere il corteo ci sarà il Vescovo d’Isernia/Venafro, Mons. Cibotti, che scoprirà e benedirà una targa/ricordo ed una stampa riproducente il giovane Frate del Gargano quand’era a Venafro. Il tutto si concluderà con brevi considerazioni e ricordi della fruttuosa permanenza di Padre Pio a Venafro e della sua significativa e duratura amicizia col giovane sacrestano di Sant’Antuono, Eligio Atella. Tra i due, che non avranno più modo d’incontrarsi dopo la partenza di Padre Pio da Venafro, è rimasto il loro ricco scambio epistolare, tanto importante da entrare a far parte del carteggio ufficiale a sostegno della causa di beatificazione prima e santificazione poi del Frate di Pietrelcina.