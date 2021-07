di Tonino Atella

L’iniziativa nell’ambito delle iniziative de “La Notte dei Santuari”.

Una preghiera particolare, in un luogo speciale e con personaggi non comuni. Il tutto questa sera al Convento Francescano di Venafro a partire dalle h 20,30. Ospiterà l’iniziativa, rientrante negli appuntamenti diocesani de “La Notte dei Santuari”, la celletta di San P Pio del predetto sito francescano dove il Fraticello del Gargano soggiornò per 46 giorni tra fine ottobre ed il 7 dicembre 1911, quando appunto stette a Venafro per riprendersi date le sue incerte condizioni di salute prima di rientrare a San Giovanni Rotondo. P.Pio era stato appena visitato a Napoli dall’illustre clinico prof. Cardarelli che appunto suggerì la sosta nel Convento venafrano perché il 24enne Frate recuperasse le piene condizioni fisiche prima di rientrare in Puglia. E questa sera si pregherà nella sua celletta, recitando il S. Rosario. Ne saranno protagonisti il Vescovo Diocesano Mons. Camillo Cibotti, il Gruppo di Preghiera San P. Pio della Basilica di San Nicandro a Venafro e comuni fedeli che vorranno partecipare. Una iniziativa, questa serale, dal titolo “Guarda il cielo, guarda le stelle” ed uno dei tanti appuntamenti de “La Notte dei Santuari” promossi a livello diocesano per il rilancio dei ritrovi socio/religiosi post/pandemia, sperando che il grosso dei pericoli e delle paure da covid siano finalmente alle spalle.