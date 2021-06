di Tonino Atella

Sessantacinquesimo di Sacerdozio, un gran bel traguardo! Lo taglia quest’oggi Don Gaetano “Nello” Bonato, celebrando nel pomeriggio (h 18.00) nella chiesetta dell’Acqua Zolfa di Isernia. Veneto di origine, ma molisano di adozione essendosi trasferito giovanissimo nella nostra regione, Don “Nello” è stato Parroco di diverse Parrocchie della Diocesi d’Isernia/Venafro, stabilendosi infine a Pesche dove attualmente vive. Da ricordare anche il suo valido ruolo socio/pastorale quale Rettore dell’allora Seminario Vescovile di Venafro, oggi sede del Carsic, il Centro per il Recupero Sociale degli Invalidi Civili. Nel pomeriggio odierno nella Chiesa dell’Acqua Zolfa di Isernia prima (h 17.30) la recita del S. Rosario e quindi la S. Messa celebrata da Don “Nello”a ribadire la propria gratitudine al Signore per il dono della vocazione sacerdotale. Da questa testata auguri calorosissimi e di cuore al Sacerdote per il bel traguardo raggiunto.