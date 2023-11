di T.A.

IN CALENDARIO IL RILANCIO DE “LA VALIGIA DEL TIFLOLOGO”, PERIODICO WEB PER I DISABILI DELLA VISTA

Primi importanti passi a Isernia per l’atteso rilancio de “La Valigia de Tiflologo”, periodico web ideato anni addietro nell’isernino per le problematiche connesse alla disabilità visiva e per offrire ai disabili notizie ed informazioni a loro necessarie ed opportune. “La valigia …”, questo il dato importantissimo che sta per concretizzarsi, dopo l’interruzione delle sue pubblicazioni per fattori contingenti locali si avvia a tornare “viva”, con la ripresa delle sue pubblicazioni periodiche via web. “Ubi visus non potest, possit mens …” e forti di tanto stanno lavorando in molti -sia non vedenti che normo dotati-, tanto che martedì prossimo 7 novembre (h 14.30) si terrà ad Isernia l’attesa riunione del direttivo provinciale dell’Associazione Disabili Visivi per definire la ripresa del periodico, giuste le istanze e le attese di tanti. “Stiamo predisponendo la ripartenza del periodico -informa il prof. non vedente Marco Condidorio, esperto di tiflologia- e, se le cose procederanno al meglio, pensiamo di ripartire nel breve. Ovviamente va l’invito a tutti perché collaborino attivamente al ritorno de “La valigia …”, strumento essenziale ed assai utile per i disabili della vista affinché anche loro fruiscano dei basilari diritti naturali, nonostante la disabilità”.