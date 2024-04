di T.A.

Sfiorano le quaranta unità, sono ambosessi, hanno età diverse e sono di diversa estrazione sociale. Si sta scrivendo dei “MAST’ R’ FESTA”, espressione tipica e dialettale venafrana per dire di coloro i quali organizzeranno nei prossimi mesi le maggiori festività popolari della città, ossia la tre giorni dei festeggiamenti religiosi e civili patronali in onore dei SANTI MARTIRI NICANDRO, MARCIANO E DARIA di metà giugno (16, 17 e 18) ed il successivo appuntamento di metà luglio (15 e 16) per celebrare la MADONNA DEL CARMINE, o di MONTE CARMELO, arricchita con tutta probabilità anche quest’anno dal “CONCERTO ALLA VERGINE”, serata lirica del 14 luglio, promossa ed organizzata dall’associazione “I VENAFRANI PER VENAFRO” con l’apporto finanziario di un anonimo devoto del luogo. Ed intanto per entrambi gli appuntamenti tanto già bolle in pentola ed intensa è l’attività organizzativa del predetto comitato festa, presieduto dal commerciante Gianni Boggia. Nel frattempo, primo atto ufficiale : la foto di rito del folto gruppo, con alle spalle il fotomontaggio della lunetta pittorica all’ingresso della Basilica del Patrono San Nicandro. Dopodiché subito “ I MAST’ R’ FESTA “ al lavoro con la vendita dei biglietti (costo 5 euro a tagliando) della lotteria delle feste con in palio un’auto ed altri ricchi premi, e con estrazione prevista per la serata del 16 luglio -chiusura della ricorrenza del Carmine- dinanzi alla Cattedrale di Venafro. La città quindi si avvicina a passi spediti alle sue maggiori festività religioso/civili popolari ed è tanta l’attesa della collettività perché gli appuntamenti siano intensi, partecipati e ricchi di positive emozioni