Il convegno storico appena tenutosi al Castello di Venafro su “Jacovella, Contessa di Celano e Venafro e Baronessa di Carapelle Calvisio nel XV secolo” avrà un interessante seguito. Gli stessi promotori dell’iniziativa sono infatti intenzionati a stampare un testo storico sul tema, arricchendo la biblioteca sul periodo in esame. “E’ opportuno che tanto avvenga -spiega il prof. Marco Condidorio, apprezzato relatore del predetto convegno- così da fornire a studenti, studiosi ed appassionati di storia ulteriori e dettagliate notizie sul periodo trattato, ossia sul medioevo nel centro Italia. Penso che la programmata iniziativa editoriale possa incontrare i favori di tanti”. L’innovativo testo storico sulla Contessa Jacovella, giovane e bella nobildonna medievale del centro Italia, ambita da diversi pretendenti del suo tempo tant’è i tre matrimoni contratti a seguito della morte dei primi due mariti avanti negli anni, cattolica convinta, madre di tre figli e personaggio determinato, il testo in programma -si diceva- si soffermerà sul medioevo nel centro Italia ed ovviamente sulla interessante figura della Contessa Jacovella. Questa, in quanto credente, si dedicò al restauro di numerosi luoghi di culto in Abruzzo e Molise prima di essere avversata per sete di potere, e addirittura fatta arrestare, dal figlio “Ruggerone” Accrocciamurro. Caduto il giovane in disgrazia, la determinata Jacovella recuperò la propria libertà tornando ad occuparsi dei propri possedimenti in Abruzzo e in Molise. Le venne inoltre assegnato il Castello di Venafro, dove si stabilì negli ultimi anni della propria esistenza che si concluse intorno al 1471. Donna importante e forte Jacovella, di cui d’ora innanzi si saprà con ulteriore cognizione di causa, giuste le finalità dell’iniziativa editoriale che la vedrà protagonista. E chiudiamo con anticipazioni sul testo in programma. Verrà stampato da Volturnia Edizioni, casa editoriale molisana del Volturno Altissimo, il prof. Marco Condidorio -docente di Filosofia e Storia nei Licei Statali- ne sarà l’estensore principale, mentre lo scrittore Tonino Atella -direttore responsabile di questa testata giornalistica- ne firmerà l’introduzione. Seguirà la pubblica presentazione del testo a storici, appassionati e studiosi.