di T.A.

A COLLOQUIO COL PROF. MARCO CONDIDORIO, DOCENTE DI TIFLOLOGIA ALL’UNIMOL E IDEATORE DEL PERIODICO

Potrebbe tornare. Niente ancora di deciso e definitivo, ma ci sono buone possibilità che “La Valigia del Tiflologo”, periodico web ideato anni addietro (da tempo non viene più pubblicato) e diretto dal prof. Marco Condidorio, docente non vedente di Storia e Filosofia nelle Superiori Statali ed esperto in campo tiflologico, ossia ”la scienza che studia le condizioni e le problematiche delle persone con disabilità visiva, sia non vedenti che ipovedenti, al fine di indicare soluzioni per attuare la loro piena integrazione sociale e culturale”, come si ricava testualmente da WikipediA, ci sono buone possibilità -si scriveva- che il periodico “La Valigia del Tiflologo” possa tornare ad essere pubblicato, giuste le istanze di tanti, sia non vedenti, sia ipovedenti che normodotati. Ne parla lo stesso Condidorio, docente di tiflologia all’Unimol : “Si sta riflettendo -spiega il docente di origini ligure ed ammogliato e residente con moglie e figlio in Molise- sulla ripresa delle pubblicazioni web de “La Valigia …”, la cui fortunata presentazione avvenne nella sala congressi della Camera di Commercio di Isernia, presenti studenti delle superiori, giornalisti, disabili visivi e gente comune. Se si riparte, occorrerà dare un impulso nuovo all’iniziativa editoriale, assai utile ai molisani tutti ed in particolare a quanti vivono nella condizione di disabilità visiva. Ma soprattutto sarà uno strumento di divulgazione, informazione ed aggiornamento sulle tematiche legate alla disabilità in generale. Col prossimo direttivo dell’Associazione Disabili Visivi presso il Centro Studi di Tiflologia di Isernia, allargato a giornalisti e persone comuni, verrà fatto il punto della situazione per le decisioni in merito. Ma penso che sia opportuno ed utile che “La Valigia del Tiflologo” torni”.