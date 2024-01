di T.A.

Il prossimo primo febbraio (h 11) appuntamento alla Liberty di Venafro per la presentazione dell’Half Marathon, il III° Trofeo Podistico Provincia di Isernia/Città di Venafro che si correrà sulle strade venafrane domenica 4 febbraio. Alla manifestazione podistica hanno già aderito centinaia di partecipanti sia molisani che extraregionali, con le iscrizioni che hanno superato da tempo il mezzo migliaio. Una prova quindi, la imminente Half Marathon di Venafro edizione 2024, che si preannuncia tecnicamente interessante con podisti d’eccellenza al via e con tant’altri sportivi che non mancheranno all’appuntamento. Di questo e di tant’altro si dirà alla conferenza stampa di presentazione del prossimo primo febbraio, la cui partecipazione è libera.