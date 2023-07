“Cerro al Volturno, profilo di una civiltà contadina” tra lingua, storia e territorio

Il testo della Volturnia Edizioni in presentazione in piazza Santa Maria a Cerro

Si arricchisce con altro interessante testo la già copiosa libreria molisana, cui in tanti continuano ad offrire il loro contributo culturale, storico, letterario e di idee. Venerdì 14 luglio, h 19.00 in piazza Santa Maria al rione Castello di Cerro al Volturno, verrà presentato infatti il nuovo lavoro editoriale della Volturnia Editrice dal titolo “Cerro al Volturno, profilo di una civiltà contadina”, tra lingua, storia e territorio. Trattasi in effetti del primo volume dell’innovativo dizionario della lingua cerrese, curato da Ida Di Ianni, Albino Fattore, Domenico Izzi, Emiddio Izzi e Vincenzo Testa. L’appuntamento andrà in diretta streaming sui canali social www.facebook.com/zonarossawenbtv e www.youtube.com/zonarossawebtv .