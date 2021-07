di Tonino Atella

Si conclude nella serata di domani a Venafro la novena in onore della Madonna delle Grazie, Vergine celebrata nella chiesetta rupestre ai piedi di monte S. Croce, giusto alle spalle del Castello medievale.

In tale luogo di culto per nove serate di seguito si sono recati in tanti d’ambo i sessi e di età diversa per partecipare alle celebrazioni di Don Gian Luigi Petti e P. Giuseppe Cellucci, Parroco e Vice Parroco dei Santi Simeone e Caterina cui la stessa chiesa delle Grazie appartiene. Località tipica, questa dedicata alla Madonna delle Grazie, che si raggiunge a piedi dopo un’ascesa alquanto impegnativa che si affronta volentieri sia per la precisa finalità di fede e sia perché una volta sul posto, oltre a respirare aria assolutamente salubre, si gode un panorama assolutamente unico potendo ammirare dall’alto Venafro e la sua pianura. Questa sera quindi ennesima ascesa per raggiungere la chiesetta della Madonna delle Grazie, mentre domani sera per la conclusione della novena appuntamento in piazza Totò, ai piedi del Castello Medievale, dove alle h 18,00 si reciterà il S. Rosario ed alle h 18,30 ci sarà la celebrazione della S. Messa. Prevista anche l’esposizione della venerata statua della Vergine. A conclusione del tutto i fuochi pirotecnici offerti dai fedeli di Venafro.