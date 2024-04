di T.A.

PRIME MOSSE PER LA 40° FESTA DELLA CROCE A VENAFRO SUI 750 L/M DI M. SANTA CROCE A NORD DELLA CITTA’ – APPELLO PER UN CELEBRANTE IN QUOTA PER LA CELEBRAZIONE RELIGIOSA.

Compie quarant’anni e continua ad essere assai partecipata, attesa e sentita. Trattasi della Festa della Croce di Venafro, di cui il prossimo primo maggio -giorno della sua effettuazione- ricorrerà la 40.ma edizione in cima alla roccia di Monte Santa Croce (750 l/m, dove appunto svetta una imponente Croce metallica installata decenni addietro dagli ideatori della stessa festa) per il cui svolgimento i suoi promotori già sono in pieno fermento. Addirittura è partito una sorta di “A.A.A. CERCASI CELEBRANTE” in ambito diocesano ed extra diocesano per la disponibilità di un sacerdote che celebri la S. Messa sul tipico altare di pietre a metà mattinata del prossimo primo maggio nel corso della stessa Festa. La ricerca al momento è in itinere, mancando un’adesione ufficiale da parte di un uomo di chiesa. Ciononostante, e sperando di trovare prima o poi un prete o un frate disposto a salire in quota il 1° maggio per celebrare, la macchina organizzativa già si sta muovendo per approntare nei minimi dettagli la ricorrenza. Questa la possibile scaletta della giornata : h 8.30 inizio scalata, partendo o da Castello Pandone o dalla provinciale per Conca Casale, h 10.30 arrivo in quota e ristoro, h 11.00 Santa Messa in suffragio dell’ideatore della ricorrenza, l’artigiano venafrano Giovanni Valerio, h 12.00 premiazioni, h 13.00 mega spaghettata approntata ed offerta dagli Amici di Santa Croce, h 15.00 giochi popolari, h 16.30 in cammino per il rientro. Venafro quindi si appresta a mettersi in cammino per scalare M. Santa Croce e festeggiare il quarantennale della festa omonima. Lo farà anche un celebrante per la S. Messa in quota ? Lo si spera tantissimo !