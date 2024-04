di T.A.

“Chi ha tempo, non aspetti tempo” ! Detto mai in disuso e che a Venafro s’è pensato di mettere in atto in vista dei festeggiamenti popolari della città incentrati soprattutto su due appuntamenti : le ricorrenze patronali del 16, 17 e 18 giugno in onore dei Santi Martiri Nicandro, Marciano e Daria e la festa in onore della Madonna del Carmine del 15 e 16 luglio, arricchita anche per il 2024 dal “Concerto alla Vergine” del 14 luglio, serata lirica offerta da un devoto del luogo, organizzata da “I Venafrani per Venafro” e tanto attesa dagli appassionati del predetto genere artistico, la lirica appunto, interpretata da musicisti e cantanti molisani e campani. Festeggiamenti popolari promossi anche quest’anno dalla Pro Loco, associazione che ha pensato bene di avviare per tempo la macchina organizzativa indicendo la puntuale Lotteria dei Festeggiamenti per raccogliere i fondi coi quali organizzare in dettaglio entrambi gli appuntamenti festivi. Sono in vendita cioè i tagliandi della Lotteria dei Festeggiamenti, che prevede cinque interessanti premi, come un’auto Evo 5 1.5 benzina/gpl come primo premio, una E-Bike City 36V.26” quale secondo premio, un tv led 55” come terzo premio, un’affettatrice 100W quale quarto premio e un buono spesa di 100 euro che andrà al possessore del tagliando quinto estratto. Per l’estrazione conclusiva appuntamento alle h 22.00 del 16 luglio, giorno conclusivo della ricorrenza in onore della Madonna del Carmine, in piazza Duomo, dinanzi alla Cattedrale. I dettagli delle due ricorrenze il comitato organizzatore li definirà nelle prossime settimane.