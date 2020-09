Sono venti, 11 in provincia di Campobasso, 9 in quella di Isernia, i Comuni molisani dove il 20 e 21 settembre si voterà per eleggere i sindaci e rinnovare i Consigli comunali. Saranno 40.927 in totale gli elettori, di cui 24.192 in provincia di Campobasso, 16.735 in quella di Isernia (dati del ministero dell’Interno).

Si voterà domenica 20 settembre, dalle 7 alle 23, e lunedì 21 dalle 7 alle 15. Il turno sarà unico, non è previsto infatti il ballottaggio in quanto i Comuni sono tutti al di sotto dei 15 mila abitanti; ad essere eletto sindaco sarà il candidato che otterrà un voto in più rispetto ai suoi avversari.