In Molise arriveranno altri agenti. Non ci sarà alcun declassamento. Anzi, grazie al potenziamento del personale delle questure di Campobasso e Isernia ci saranno 81 nuove unità operative.

Numeri che il senatore del Movimento 5 Stelle Fabrizio Ortis fornisce dopo l’incontro con il sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, e che rispecchiano una realtà del tutto diversa rispetto a quella rappresentata sulla stampa e da alcune sigle sindacali”. In pratica, spiega il parlamentare, in Molise non ci sarà alcun declassamento dei presidi di sicurezza.