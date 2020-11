La velocità di trasmissione dell’epidemia in Italia sta rallentando ed ha raggiunto livelli di Rt prossimi a 1 in molte Regioni. Inoltre, per la prima volta da molte settimane, l’incidenza (dati flusso Iss) calcolata negli ultimi 14 gg è diminuita a livello nazionale.

Nel rapporto l’Iss e il ministero della Salute consigliano ancora di ridurre al minimo i contatti e le interazioni con le persone.

«È fondamentale – evidenzia il report – che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile».

L’andamento, ha chiarito l’Iss, «non deve portare ad un rilassamento prematuro delle misure o ad un abbassamento dell’attenzione nei comportamenti».

In dieci Regioni l’Rt è sceso sotto l’1

Abruzzo 1,06

Basilicata 1,21

Calabria 0,92

Campania 1

Emilia-Romagna 1,07

Friuli 1,09

Lazio 0,88

Liguria 0,76

Lombardia 1,17

Marche 0,93

Molise 1,17

Piemonte 0,89

Provincia di Bolzano 1

Provincia Trento 0,81

Puglia 0,99

Sardegna 0,71

Sicilia 1,04

Toscana 1,2

Umbria 0,74

Val d’Aosta 0,99