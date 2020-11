Ancora un bollettino Asrem da dimenticare per la nostra regione. Il Covid non vuole proprio mollare la presa in Molise: sono 106 i nuovi positivi su 847 tamponi processati. 3 i decessi e altre 8 persone ricoverate presso il ‘Cardarelli’ di Campobasso. Il numero delle vittime, da inizio pandemia, sale a 100. Oggi non si registrano dimessi, mentre i guariti sono solo 13.