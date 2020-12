Da indiscrezioni Manzo e Primiani sarebbero pronti a passare col Pd. La Manzo in quota Facciolla, Primiani in quota Ruta. Il grillino ex cococo della Regione Molise sulla cooperazione internazionale starebbe trattando il passaggio con il consigliere del Comune di Campobasso Giose Trivisonno. Ipotesi reale o fantapolitica? Cosa diranno in merito i due interessati?