In merito al nostro articolo pubblicato oggi, martedì 22 dicembre, sul nostro quotidiano telematico, dal titolo “In Molise i 5 Stelle in crisi cercano casa: In due viaggiano verso il Pd”, concediamo spazio, come da nostra consuetudine, al diritto di replica, in questo caso, consigliere regionale e vicepresidente del Consiglio regionale, Angelo Primiani (M5S).

“Il contenuto dell’articolo pubblicato sotto il titolo “In Molise i 5 Stelle in crisi cercano casa: In due viaggiano verso il Pd” non è da rubricare sotto la categoria della fantapolitica, piuttosto sarebbe degno di un inserto umoristico.

Posso assicurare Futuro Molise del fatto che stiamo bene all’interno del MoVimento 5 Stelle che, tra l’altro, in Molise gode di ottima salute, come hanno costantemente confermato i risultati ottenuti in questi anni dal nostro simbolo, dalle nostre proposte e dalle nostre sacrosante battaglie.

Volendo scendere sul piano, appunto, umoristico, specifichiamo che l’accostamento con Facciolla si commenta da sé, mentre la citazione del consigliere comunale Trivisonno e dell’avvocato Ruta non è supportata da alcun contatto, né diretto né indiretto.

In attesa di conoscere le prove di questa ricostruzione, rispediamo al mittente le provocazioni e continuiamo a lavorare per il bene dei cittadini e del Movimento 5 stelle“.