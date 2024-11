di T.A.

“MIA SORELLA EMANUELA”, LE ULTIME NOVITA’SUL CASO ORLANDI . SE NE PARLERA’ ALLA LIBERTY DI VENAFRO, PRESENTE PIETRO ORLANDI FRATELLO DELLA GIOVANE SCOMPARSA.

Un caso irrisolto, uno dei misteri dell’Italia contemporanea. Trattasi della scomparsa della giovane romana Emanuela Orlandi, di cui non si hanno più tracce da anni e della quale si parlerà a fine novembre alla Liberty di Venafro su iniziativa della Commissione Regionale per la Parità e le Pari Opportunità del Molise. “MIA SORELLA EMANUELA. LE ULTIME NOVITA’ SUL SEQUESTRO ORLANDI”, titola l’evento in calendario il 29 novembre a partire dalle h 10,30. Vi parteciperà tra gli altri anche Pietro Orlandi, il fratello della sfortunata giovane di cui non si hanno più notizie. Tra relatori della mattinata alla Liberty si segnalano il presidente della Regione Molise, Quintino Pallante, il sindaco di Venafro, Alfredo Ricci, il presidente della commissione regionale per la parità e pari opportunità del Molise, Giusi Di Lalla, e il componente della stessa commissione, Ivano Pascarella. Nella circostanza si entrerà nel merito della delicatissima vicenda con eventuali novità portate direttamente dal fratello di Emanuela Orlandi, Pietro, che continua a battersi perché si faccia chiarezza sulla scomparsa della sorella.