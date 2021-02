“In Molise arriveranno 23 medici venezuelani per far fronte all’emergenza epidemiologica Covid. Nelle ultime ore il via libera da parte del Commissario ad Acta per la sanità Angelo Giustini, formalizzato attraverso un decreto che disciplina anche le procedure di verifica dei titoli in loro possesso.

Il provvedimento ha recepito la disponibilità manifestata lo scorso 27 gennaio dall’Associazione ‘Venezuela: la piccola Venezia’. La durata degli incarichi libero-professionali è di 30 giorni, eventualmente prorogabile in considerazione dell’evoluzione epidemica.

Le attività saranno dirette, gestite e coordinate dall’Azienda sanitaria regionale (Asrem) che procederà alla definizione degli aspetti organizzativi, gestionali e logistici del personale“. A riportare la notizia è l’agenzia Ansa.